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Трампа намагались привчити до спорту та здорової їжі

Середа, 26 лютого 2020, 04:11
Трампа намагались привчити до спорту та здорової їжі

За словами екслікаря Білого дому Ронні Джексона змінити спосіб життя президента Дональда Трампа виявилось майже неможливим.

Джерело: The New York Times, Голос Америки

Деталі: Як розповів Джексон, лідеру Штатів хотіли змінити дієту та привчити до регулярних занять спортом. Проте ідея із фізичними вправами закінчилась провалом. Водночас до раціону президента вдалось додати кольорову капусту та картопляне пюре. За словами екслікаря, Трампу також обмежували доступ до морозива. "Але ми працювали над його дієтою", – каже Джексон. 

Відомо, зазначає "Голос Америки", що президент США полюбляє фаст-фуд. Він грає у гольф, але не відвідує спортивний зал. Раніше повідомлялось, що Трамп вважає, що людське тіло має обмежений ресурс, а тому витрачати його на фізичні вправи недоцільно. 

Водночас очільник Білого дому взагалі не вживає алкоголю.

Українська правда
Теми: ТрампСШАздоров'яїжа
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