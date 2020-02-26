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Трампа пытались приучить к спорту и здоровой пище

Среда, 26 февраля 2020, 04:11
Трампа пытались приучить к спорту и здоровой пище

По словам экс-врача Белого дома Ронни Джексона изменить образ жизни президента Дональда Трампа оказалось почти невозможным.

Источник: The New York Times, Голос Америки

Детали: Как рассказал Джексон, лидеру Штатов хотели изменить диету и приучить к регулярным занятиям спортом. Однако идея с физическими упражнениями закончилась провалом. В то же время в рацион президента удалось добавить цветную капусту и картофельное пюре. По словам экс-врача, Трампу также ограничивали доступ к мороженому. "Но мы работали над его диетой", –говорит Джексон.

Известно, отмечает "Голос Америки", что президент США любит фаст-фуд. Он играет в гольф, но не посещает спортивный зал. Ранее сообщалось, что Трамп считает, что человеческое тело имеет ограниченный ресурс, поэтому тратить его на физические упражнения нецелесообразно.

В то же время глава Белого дома вообще не употребляет алкоголь.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАздоровьееда
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