Путін вирішив перейменувати свою партію і забрати у Медведєва ще одну посаду
У Росії президентська партія "Єдина Росія" вирішила позбутися набридлої суспільству назви і змінити керівництво.
Джерело: Медуза
Деталі: У Росії до виборів в Держдуму в 2021 році президентська партія "Єдина Росія" об'єднається з "Загальноросійським народним фронтом" – в новій структурі буде не один лідер, а три співголови. Причому колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, який зараз є головою партії, не потрапить в число нових керівників.
За даними Медузи "в назві залишиться слово "Росія", а слово "єдина" зникне".
У Кремлі планують зробити це для того, щоб позбутися негативу, пов'язаного з назвою "Єдина Росія", – через це рейтинг партії зараз становить 32,7%. Для порівняння: півтора роки тому, в червні 2018 року – до оголошення про початок пенсійної реформи, – він становив 48%.
Нова структура, по суті, буде перейменованою "Єдиною Росією", в яку увіллються активісти фронту. Провести ребрендинг і об'єднання треба буде до вересня: зміни до статуту партії (навіть якщо вони будуть стосуватися тільки назви) за законом мають бути внесені не пізніше ніж за рік до виборів.
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Передісторія:
- 15 січня Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
- Невдовзі після заяви президента прем'єр-міністр Дмитро Медведєв разом із усім урядом РФ пішов у відставку.
- Пояснив це необхідністю надання Путіну "абсолютної свободи" дійпісля послання Федеральним зборам, де визначаються основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики РФ.
- На посаду прем'єра Путін поставив голову Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.
- Він також ввів посаду заступника голови Ради безпеки й призначив на неї експрем'єра Медведєва.