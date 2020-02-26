Путін вирішив перейменувати свою партію і забрати у Медведєва ще одну посаду

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Середа, 26 лютого 2020, 12:12

У Росії президентська партія "Єдина Росія" вирішила позбутися набридлої суспільству назви і змінити керівництво.

Джерело: Медуза

Деталі: У Росії до виборів в Держдуму в 2021 році президентська партія "Єдина Росія" об'єднається з "Загальноросійським народним фронтом" – в новій структурі буде не один лідер, а три співголови. Причому колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, який зараз є головою партії, не потрапить в число нових керівників.

За даними Медузи "в назві залишиться слово "Росія", а слово "єдина" зникне".

У Кремлі планують зробити це для того, щоб позбутися негативу, пов'язаного з назвою "Єдина Росія", – через це рейтинг партії зараз  становить 32,7%. Для порівняння: півтора роки тому, в червні 2018 року – до оголошення про початок пенсійної реформи, – він становив 48%.

Нова структура, по суті, буде перейменованою "Єдиною Росією", в яку увіллються активісти фронту. Провести ребрендинг і об'єднання треба буде до вересня: зміни до статуту партії (навіть якщо вони будуть стосуватися тільки назви) за законом мають бути внесені не пізніше ніж за рік до виборів.

Знати більшеВічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію

Передісторія:

  • 15 січня Путін озвучив пропозиції щодо зміни Конституції РФ, які парламент може ухвалити після всенародного голосування.
  • Невдовзі після заяви президента прем'єр-міністр Дмитро Медведєв разом із усім урядом РФ пішов у відставку
  • Пояснив це необхідністю надання Путіну "абсолютної свободи" дійпісля послання Федеральним зборам, де визначаються основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики РФ.
  • На посаду прем'єра Путін поставив голову Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна.
  • Він також ввів посаду заступника голови Ради безпеки й призначив на неї експрем'єра Медведєва.

Теми: Росія Путін


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