Путин решил переименовать свою партию и турнуть Медведева с еще одной должности

В России президентская партия "Единая Россия" решила избавиться от надоевшего обществу названия и сменить руководство.

Источник: Медуза

Детали: В России к выборам в Госдуму в 2021 году президентская партия "Единая Россия" объединится с "Общероссийским народным фронтом" — в новой структуре будет не один лидер, а три сопредседателя. Причем бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который сейчас является главой партии, не попадет в число новых руководителей.

В Кремле планируют сделать это для того, чтобы избавиться от негатива, связанного с названием "Единая Россия", — из-за этого рейтинг партии сей час составляет 32,7%. Для сравнения: полтора года назад, в июне 2018 года — до объявления о начале пенсионной реформы, — он составлял 48%.

Новая структура, по сути, будет переименованной "Единой Россией", в которую вольются активисты фронта. Провести ребрендинг и объединение надо будет до сентября: изменения в устав партии (даже если они будут касаться только названия) по закону должны быть внесены не менее чем за год до выборов.

По данным Медузы "в названии останется слово „Россия", а слово „единая" пропадет".

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