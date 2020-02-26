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Декомунізація у школах: предмет "Захист Вітчизни" підкорегували

Середа, 26 лютого 2020, 12:29
Декомунізація у школах: предмет Захист Вітчизни підкорегували

Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет "Захист України" замість "Захисту Вітчизни".

Джерело: міністр освіти і науки Ганна Новосад, яку цитує Урядовий портал

Пряма мова Новосад: "Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл".

Деталі: "Захист України" – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета, зазначає міністр, надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

Нагадаємо: Новосад повідомляла, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Українська правда
Теми: дітиКабінет міністрів
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