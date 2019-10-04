Із 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську – міністр
Міністр освіти й науки Ганна Новосад каже, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.
Джерело: Новосад в ефірі ток-шоу "Ехо України" на "Прямому", передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Російськомовні школи ще є. Але з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання... А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, – з вересня 2023 року.
І тих, і тих ми до цього переходу повинні підготувати. Однак у цих школах, які в основному будуть навчатися українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет – рідну мову рідною мовою.
Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи".
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Передісторія:
- У 2017 році був ухвалений і набув чинності новий закон "Про освіту", 7 стаття якого визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Проте одну чи декілька дисциплін можуть викладати двома чи більше мовами – українською, англійською та мовами Євросоюзу.
- 16 липня 2019 року Конституційний Суд визнав його конституційним, тоді як депутати від "Опозиційного блоку" оскаржували закон "Про освіту" через мовну статтю.
- Того дня також набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".