Із 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську – міністр

Міністр освіти й науки Ганна Новосад каже, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Джерело: Новосад в ефірі ток-шоу "Ехо України" на "Прямому", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Російськомовні школи ще є. Але з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання... А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, – з вересня 2023 року.

І тих, і тих ми до цього переходу повинні підготувати. Однак у цих школах, які в основному будуть навчатися українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет – рідну мову рідною мовою.

Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи".

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