Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську – міністр

П'ятниця, 4 жовтня 2019, 09:12

Міністр освіти й науки Ганна Новосад каже, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Джерело: Новосад в ефірі ток-шоу "Ехо України" на "Прямому", передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Російськомовні школи ще є. Але з вересня 2020 року такі школи переходять на українську мову навчання... А школи з мовами нацменшин, які належать до мов Євросоюзу, – з вересня 2023 року.

І тих, і тих ми до цього переходу повинні підготувати. Однак у цих школах, які в основному будуть навчатися українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет – рідну мову рідною мовою.

Якщо ми говоримо про російську меншину, то це буде окремий предмет, плюс можна буде мати факультативи".

Читайте також: Що змінює для дітей новий закон "Про освіту"

Передісторія:

  • У 2017 році був ухвалений і набув чинності новий закон "Про освіту", 7 стаття якого визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Проте одну чи декілька дисциплін можуть викладати двома чи більше мовами – українською, англійською та мовами Євросоюзу.
  • 16 липня 2019 року Конституційний Суд визнав його конституційним, тоді як депутати від "Опозиційного блоку" оскаржували закон "Про освіту" через мовну статтю.
  • Того дня також набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Українська правда" у Threads

Теми: моваосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
мова
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Запоріжжю більше не загрожує перейменовання: комісія передумала
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: