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Декоммунизация в школах: предмет "Защита Отечества" подкорректировали

Среда, 26 февраля 2020, 12:29
Декоммунизация в школах: предмет Защита Отечества подкорректировали

Теперь ученики школ будут изучать обновленный предмет "Защита Украине" вместо "Защиты Отечества".

Источник: министр образования и науки Анна Новосад, которую цитирует Правительственный портал

Прямая речь Новосад: "Наше образование долго последовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ".

Детали: "Защита Украины" - обязательный для изучения предмет в 10-11 классах. Его цель, отмечает министр, предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.

Напомним: Новосад сообщала, что с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

Украинская правда
Темы: детиКабинет министров
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