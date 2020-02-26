Пристайко: Півтисячі українців зникли безвісті на окупованих територіях

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Середа, 26 лютого 2020, 14:23

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив , що на окупованих територіях близько 500 людей зникли безвісті.

Джерело: Пристайко у коментарі журналістам в кулуарах форуму "Age of Crimea"

Пряма мова: "Є серйозна проблема з тим, що частина людей, сім'ї яких ще вірять в те, що вони ще знаходяться за гратами, треба перевірити це (їх перебування за гратами - УП) на точність.

Ми рахуємо десь до 500 людей, які зникли безвісті. Ось ця проблема дуже серйозна. Саме тому ми вимагаємо, щоб до окупованих територій було допущено Червоний Хрест, який має перевірити, хто з цих людей дійсно знаходиться за гратами, а хто, на превеликий жаль, вже ніколи не зможе повернутися до своїх родин".

Деталі:  За словами Пристайка, люди які знаходяться за гратами, поділяються на 3 частини: з території окупованого Криму, з окупованої території материкової України і ті, хто знаходиться у в’язницях РФ.

Що було раніше: Під час Українського ланчу у Мюнхені 15 лютого Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Українська правда
Теми: війна заручники МЗС


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