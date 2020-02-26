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Пристайко: Полтысячи украинцев пропали без вести на оккупированных территориях

Среда, 26 февраля 2020, 13:23
Пристайко: Полтысячи украинцев пропали без вести на оккупированных территориях

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на оккупированных территориях около 500 человек пропали без вести.

Источник: Пристайко в комментарии журналистам в кулуарах форума "Age of Crimea"

Прямая речь: "Есть серьезная проблема с тем, что часть людей, семьи которых еще верят в то, что они еще находятся за решеткой, надо проверить это (их пребывание за решеткой - УП) на точность.

Мы считаем где-то около 500 человек, пропавших без вести. Вот эта проблема очень серьезная. Именно поэтому мы требуем, чтобы к оккупированным территориям были допущены Красный Крест, который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к сожалению, уже никогда не сможет вернуться к своим семьям".

Детали: По словам Пристайко, люди которые находятся за решеткой, делятся на 3 части: с территории оккупированного Крыма, с оккупированной территории материковой Украины и те, кто находится в тюрьмах РФ.

Что было раньше: Во время Украинского ланча в Мюнхене 15 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войназаложникиМИД
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