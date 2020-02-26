Заколот сепаратистів і війна з РФ: українці розповіли, як оцінюють конфлікт на Донбасі

Найчастіше українці схиляються до думки, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією.

Джерело: дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року

Деталі: 44% респондентів заявили, що на сході йде війна між Україною і Росією. 19% вказали, що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією.

14% опитаних поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна — конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України.

10% вказали, що на Донбасі триває війна між Росією і США, і 6% — що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік.

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Довідково: Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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