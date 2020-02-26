Мятеж сепаратистов и война с РФ: украинцы рассказали, как оценивают конфликт на Донбассе

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Среда, 26 февраля 2020, 14:40

Чаще всего украинцы склоняются к мнению, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией.

Источник: исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года

Детали: 44% респондентов заявили, что на востоке идет война между Украиной и Россией. 19% указали, что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией.

14% опрошенных разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война – конфликт между проукраински и пророссийски настроенными гражданами Украины.

10% указали, что на Донбассе продолжается война между Россией и США, и 6% - на востоке Украины происходит борьба за независимость Донецкой и Луганской народных республик.

 
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Справка: Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним:

  • Соцопрос, проведенный в декабре 2019 года Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива показал, что 45% украинский считают конфликт на Донбассе российской агрессией против Украины с использованием местных боевиков.

Украинская правда
Темы: социология Донбасс война Росcия


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