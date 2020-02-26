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Уряд заманює іноземних айтішників в Україну

Середа, 26 лютого 2020, 17:07
Уряд заманює іноземних айтішників в Україну

Уряд підтримав пропозицію Мінцифри щодо встановлення квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України

Дослівно: "Попит на ІТ-фахівців значно перевищує потенціал внутрішнього ринку. Щороку українські університети випускають 15–17 тисяч таких фахівців різних напрямків. У той же час в країні відкривається близько 40 тисяч вакансій для айтішників. Окрім того, певна частина українських спеціалістів їде працювати за кордон, деякі працюють на фрілансі. Імміграційні квоти дозволять частково закрити потребу ринку у висококваліфікованих фахівцях".

Деталі: Іноземні спеціалісти зможуть отримати посвідку на постійне проживання, що спростить їм життя в Україні в довготривалому майбутньому. Їм не потрібно буде отримувати щорічні дозволи на застосування праці іноземців.

Також їхнє працевлаштування здійснюватиметься на тих самих умовах, що й для громадян України, у них не буде прив’язки до конкретних термінів перебування в країні, до конкретного місця роботи та посади. Іноземні ІТ-спеціалісти матимуть можливість створити ФОП.

Усі 5000 квот розділять серед міст України: Києву – 2500, Харкову – 700, Дніпру – 600, Одесі – 600 та Львову – 600.

Довідка: Квота на імміграцію – це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року.

Чому це важливо: Квоти на імміграцію вважаються простішим інструментом, аніж робоча віза. Візу треба поновлювати щороку і людина залишається прив’язаною до конкретного місця. Квоти ж дають спеціалісту можливість проходити перевірку раз на 10 років і свободу обирати, де працювати й навіть створювати тут власний продукт.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівпільги
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