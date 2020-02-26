Правительство привлекает иностранных айтишников в Украину

Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины

Дословно: "Спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч таких специалистов разных направлений. В то же время в стране открывается около 40000 вакансий айтишников. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах".

Детали: Иностранные специалисты смогут получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем. Им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев.

Также их трудоустройства будуть осуществляться на тех же условиях, что и для граждан Украины, у них не будет привязки к конкретным срокам пребывания в стране, к конкретному месту работы и должности. Иностранные ИТ-специалисты смогут создать ФОТ.

Все 5000 квот разделят среди городов Украины: Киеву - 2500, Харькову - 700, Днепру - 600, Одессе - 600 и Львову - 600.

Справка: Квота на иммиграцию - это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года.

Почему это важно: Квоты на иммиграцию считаются проще инструментом, чем рабочая виза. Визу надо возобновлять ежегодно и человек остается привязанным к конкретному месту. Квоты же дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать и даже создавать здесь собственный продукт.