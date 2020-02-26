Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство привлекает иностранных айтишников в Украину

Среда, 26 февраля 2020, 17:07
Правительство привлекает иностранных айтишников в Украину

Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины

Дословно: "Спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка. Ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч таких специалистов разных направлений. В то же время в стране открывается около 40000 вакансий айтишников. Кроме того, определенная часть украинских специалистов едет работать за границу, некоторые работают на фрилансе. Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах".

Детали: Иностранные специалисты смогут получить вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине в длительном будущем. Им не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев.

Также их трудоустройства будуть осуществляться на тех же условиях, что и для граждан Украины, у них не будет привязки к конкретным срокам пребывания в стране, к конкретному месту работы и должности. Иностранные ИТ-специалисты смогут создать ФОТ.

Все 5000 квот разделят среди городов Украины: Киеву - 2500, Харькову - 700, Днепру - 600, Одессе - 600 и Львову - 600.

Справка: Квота на иммиграцию - это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года.

Почему это важно: Квоты на иммиграцию считаются проще инструментом, чем рабочая виза. Визу надо возобновлять ежегодно и человек остается привязанным к конкретному месту. Квоты же дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать и даже создавать здесь собственный продукт.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровльготы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: