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У Франції виправдали активістку Femen, яка встромила кілок у воскового Путіна

Середа, 26 лютого 2020, 17:27
У Франції виправдали активістку Femen, яка встромила кілок у воскового Путіна

Касаційний суд Франції виніс рішення на користь колишньої учасниці Femen Яни Жданової, яка 2014 року атакувала осиковим кілком лялькового президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFi.

Суд відкинув касаційну скаргу прокуратури, яка вимагала визнати "ексгібіціонізмом" те, що сама Жданова і її захист визначили як "політичну акцію".

У червні 2014 року Яна Жданова влаштувала в музеї воскових ляльок Гревен акцію "Лялька Пуду" на знак протесту проти війни на Донбасі. Акція відбулась 5 червня, коли Владімір Путін приїхав до Франції на святкування 70-річчя висадки союзників у Нормандії.

Дівчина пронесла до музею осиковий кілок і встромила його в "Путіна". Музей звернувся до суду з вимогою про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди. 

Судова ухвала, винесена кримінальною палатою касаційного суду в середу, стверджує, що рішення є остаточним і оскарженню у Франції не підлягає. У судовій постанові також наголошується, що Яна Жданова залишається винною за звинуваченням у "псуванні майна". Втім, це звинувачення захист і не оскаржував.

Жданова наголосила, що цілком задоволена рішенням суду, який таким чином поставив крапку в історії, яка тривала понад 5 років.

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Теми: ФранціяПутінактивісти
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