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Во Франции оправдали активистку Femen, вонзившую кол в воскового Путина

Среда, 26 февраля 2020, 17:27
Во Франции оправдали активистку Femen, вонзившую кол в воскового Путина

Кассационный суд Франции вынес решение в пользу бывшей участницы Femen Яны Ждановой, которая в 2014 году напала с осиновым колом на кукольного президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFi.

Суд отверг кассационную жалобу прокуратуры, которая требовала признать "эксгибиционизмом" то, что сама Жданова и ее защита определили как "политическую акцию".

В июне 2014 года Яна Жданова устроила в музее восковых кукол Гревен акцию "Кукла Пуду" в знак протеста против войны на Донбассе. Акция состоялась 5 июня, когда Владимир Путин приехал во Францию ​​на празднование 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Девушка пронесла в музей осиновый кол и вонзила его в "Путина". Музей обратился в суд с требованием о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Судебное решение, вынесенное уголовной палатой кассационного суда в среду, утверждает, что решение является окончательным и обжалованию во Франции не подлежит. В судебном постановлении также отмечается, что Яна Жданова остается виновной по обвинению в "порче имущества". Впрочем, это обвинение защита и не оспаривала.

Жданова отметила, что полностью удовлетворена решением суда, который таким образом поставил точку в истории, длившейся более 5 лет.

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Темы: ФранцияПутинактивисты
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