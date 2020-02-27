Кожен мешканець Гонконгу отримає від влади $1200

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Четвер, 27 лютого 2020, 01:33

Влада Гонконгу заявила про намір виділити кожному постійному повнолітньому мешканцю міста $1280.

Джерело: міністр фінансів Гонконгу Пол Чан, передає ВВС

Пряма мова: "Після ретельного аналізу я вирішив переказати по 10 000 гонконгських доларів ($1280 - УП) для постійних мешканців Гонконгу віком від 18 років. Це робиться з метою заохочення та активізації внутрішнього споживання, з одного боку, та позбавлення фінансового тягаря - з другого".

Деталі: Окрім того, очікується, що місцевий уряд знизить вартість оренди житла, а також зменшить податки на доходи та майно. Такі ініціативи пов’язані з тим, що економіка Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу.

Нагадаємо:

  • Заворушення в Гонконгу продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
  • Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.

Теми: Китай


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