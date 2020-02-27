Каждый житель Гонконга получит от власти $1200

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Четверг, 27 февраля 2020, 01:33

Власти Гонконга заявили о намерении выделить каждому постоянному совершеннолетнему жителю города $1280.

Источник: министр финансов Гонконга Пол Чан, передает ВВС

Прямая речь: "После тщательного анализа я решил перевести по 10 000 гонконгских долларов ($ 1280 - УП) для постоянных жителей Гонконга в возрасте от 18 лет. Это делается с целью поощрения и активизации внутреннего потребления, с одной стороны, и лишения финансового бремени - с другой".

Детали: Кроме того, ожидается, что местное правительство снизит стоимость аренды жилья, а также уменьшит налоги на доходы и имущество. Такие инициативы связаны с тем, что экономика Гонконга столкнулась с проблемами в результате массовых протестов и распространение коронавируса.

Темы: Китай


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