Формування Російської Федерації здійснили 10 обстрілів — ООС

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Четвер, 27 лютого 2020, 07:09

26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли.

Дослівно: "Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає".

Теми: ООС Донбас


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