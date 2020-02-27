Формирования Российской Федерации осуществили 10 обстрелов — ООС

171 просмотр
Четверг, 27 февраля 2020, 07:09

26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы.

Дословно: "Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина в Минске вспомнила прорыв боевиков 18 февраля. Это срывает договоренности 26 февраля 2020, 18:11
Боевики засадили на 12 лет работника университета за "работу на СБУ" 26 февраля 2020, 13:31
Военный подорвался на мине в зоне ООС - Минобороны 26 февраля 2020, 12:50
Все новости
Главные новости
Первые случаи коронавируса обнаружили еще в 6 странах мира
В СНБО определили, у кого какие шансы пережить коронавирус
Дело Шеремета: полиция рассекречивает материалы больше полутысячи следственных действий
Украина в ТКГ призвала защищать Донбасс от коронавируса
Все новости
ТаблоID

Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"

Фото

Растения, которые спасла забота

безопасность

Поломи череп: сетью ширится опасный челендж среди школьников

Поиск по сайту
Архив
Весь архів