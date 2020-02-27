Формирования Российской Федерации осуществили 10 обстрелов — ООС

26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы.

Дословно: "Вчера, 26 февраля, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил погиб. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще один боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".