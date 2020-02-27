Самопідпал під офісом Зеленського: з’явилися дані про стан постраждалого

Житель Сумщини, який напередодні підпалив себе біля Офісу президента, перебуває у реанімаційному відділенні, але опіки не загрожують його життю.

Джерело: прессекретар президента Юлія Мендель у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні. Чоловік поводиться активно, говорить. Опіки не загрожують життю, йому роблять усі потрібні процедури задля якнайшвидшого одужання".

Деталі: Мендель повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити постраждалий Олександр Бурлаков (розпаювання земель ДСП "Луч" ВАТ "Білопільський машинобудівний завод") Офіс президента України направив запит до Національної поліції та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з проханням у межах компетенції розглянути порушені заявником питання.

За наявності підстав відповідальних осіб просять ужити заходів реагування і про результати повідомити заявника та Офіс президента.

Також Офіс президента и звернувся до Сумської ОДА з проханням всебічно розглянути звернення Бурлакова, і в разі виявлення порушення його прав вжити заходів до їх поновлення.

Що передувало: 26 лютого біля Офісу президента Володимира Зеленського чоловік підпалив себе. Правоохоронці, котрі забезпечували правопорядок під час акції протесту на Банковій, загасили полум'я та надали потерпілому первинну медичну допомогу.

Чоловік представився Олександром Бурлаковим із Сумської області. Він встиг розповісти журналістам, що не має відношення до акцій протесту медпрацівників під ОПУ, а підпалив себе, щоб привернути увагу до своєї проблеми.