Самоподжог под офисом Зеленского: появились данные о состоянии пострадавшего

Житель Сумщины, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни.

Источник: пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления".

Детали: Мендель сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельне паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента.

Также Офис президента и обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

Что предшествовало: 26 февраля возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции протеста на Банковой, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Мужчина представился Александром Бурлаковым из Сумской области. Он успел рассказать журналистам, что не имеет отношения к акциям протеста медработников в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к личной проблеме.