Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самоподжог под офисом Зеленского: появились данные о состоянии пострадавшего

Четверг, 27 февраля 2020, 13:07
Самоподжог под офисом Зеленского: появились данные о состоянии пострадавшего

Житель Сумщины, который накануне поджег себя возле Офиса президента, находится в реанимационном отделении, но ожоги не угрожают его жизни.

Источник: пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пострадавший находится в реанимационном отделении. Мужчина ведет себя активно, говорит. Ожоги не угрожают жизни, ему делают все необходимые процедуры для скорейшего выздоровления".

Детали: Мендель сообщила, что в отношении земельного вопроса, который пытается решить пострадавший Александр Бурлаков (земельне паи ГСП "Луч" ОАО "Белопольский машиностроительный завод") Офис президента Украины направил запрос в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра с просьбой в пределах компетенции рассмотреть поднятые заявителем вопросы.

При наличии оснований ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и в Офис президента.

Также Офис президента и обратился в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой всесторонне рассмотреть обращение Бурлакова, и в случае выявления нарушения его прав принять меры к их восстановлению.

Что предшествовало: 26 февраля возле Офиса президента Владимира Зеленского мужчина поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции протеста на Банковой, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Мужчина представился Александром Бурлаковым из Сумской области. Он успел рассказать журналистам, что не имеет отношения к акциям протеста медработников в ОПУ, а поджег себя, чтобы привлечь внимание к личной проблеме. 

Валентина Романенко, УП
Темы: Офис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Офис президента
Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Заместитель Ермака считает, что создание реестра олигархов сейчас "не ко времени"
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: