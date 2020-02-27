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У Міноборони назвали втрати артилерії за час найзапекліших боїв на Донбасі

Четвер, 27 лютого 2020, 14:15
У Міноборони назвали втрати артилерії за час найзапекліших боїв на Донбасі

Протягом 2014-2016 років вогнем противника на Донбасі було пошкоджено 1278 одиниць ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ, знищено 201 одиницю.

Джерело: Defense Express з посиланням на дані Міністерства оборони України

Деталі: Найбільш потужних втрат було завдано в артилерійських системах (гармати, гаубиці і тд): пошкоджено 708 одиниць, знищено - 92. Щодо мінометів: 379 - пошкоджених, 85 - втрачених. Реактивних систем за весь час найбільш запеклих боїв було пошкоджено 191 одиниця, втрачено 24 одиниці. 

Як і у випадку з бронетехнікою, найбільші втрати Збройні Сили України понесли під час 2014 року. За цей рік вогневого ураження зазнали 828 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, з них було втрачено 152 одиниці.

Такі втрати обумовлені характером бойових дій 2014 року, коли українська армія протистояла регулярним підрозділам армії Росії. В цих боях артилерія стала одним з основних вогневих засобів, що зумовило велику кількість епізодів контр-батарейної боротьби.

Причиною значних втрат в артилерії, і критичного співвідношення втрачених до пошкоджених називається також загальна слаба виучка підрозділів, відсутність контрбатарейних радарів, сучасних засобів коригування вогню та десятки інших наслідків цілеспрямованого руйнування української армії перед початком російської агресії.

У 2014 році від вогню противника було пошкоджено 428 одиниць артилерійських систем, 271 міномет та 129 РСЗВ. З них вважаються втраченими: 72 одиниці артилерійських систем, 58 мінометів та 16 РСЗВ. 

Водночас бойовий досвід 2014 року, значне підвищення ефективності управління, планування та координації підрозділів, а також поступове відведення артилерії від лінії зіткнення восени 2015 року, дозволили якісно зменшити втрати у артилерії. 

За цей рік, включно з боями у Дебальцево, від ворожого вогню було пошкоджено 404 одиниць ракетно артилерійського озброєння, з них було знищено 47 одиниць. 

Також було досягнуто різкого зниження співвідношення пошкоджених та знищених артилерійських систем. Так у 2015 році було пошкоджено 250 одиниць артилерійських систем, з них знищено лише 13. Тобто у 2015 році на 19 пошкоджених приходиться лише 1 втрачена артилерійська система, в той час, коли у 2014 році таке співвідношення становило 5 до 1.

Водночас втрати у минометах склали 97 пошкоджених, з них 26 втрачених, а у РСЗВ - 57 пошкоджених, з них 8 втрачених. 

У свою чергу перша половина 2016 року характеризується різким зменшенням втрат, що пов’язано із відведенням артилерії калібром понад 100 мм від передових позицій та її застосування лише у відповідь на дії противника. А також загальною зміною характеру війни. 

За першу половину 2016 року було пошкоджено 46 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, а знищено лише 2. Мова йде про пошкодження 30 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 11 мінометів. Втрачено було ж лише 1 артилерійську систему та 1 міномет.

Довідково: Пошкодженою бойовою одиницею вважається та, яка отримала вогневе ураження, але це пошкодження усувається під час ремонту. Знищеною ж вважається та одиниця, яка отримала пошкодження, після якого відремонтувати її неможливо. Важливо розуміти, що пошкодження або знищення певної одиниці  не означає автоматичне знищення або поранення її екіпажу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборониарміяАТО
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