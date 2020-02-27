В Минобороны назвали потери артиллерии за время ожесточенных боев на Донбассе

В течение 2014-2016 годов огнем противника в Донбассе было повреждено 1278 единиц ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, уничтожена 201 единица.

Источник: Defense Express со ссылкой на данные Министерства обороны Украины

Детали: Наиболее мощные потери ВСУ понесли в артиллерийских системах (пушки, гаубицы и тд): повреждены 708 единиц, уничтожены – 92. По минометах: 379 – поврежденных, 85 – утраченных. Реактивных систем за все время наиболее ожесточенных боев была повреждена 191 единица, потеряно 24 единицы.

Как и в случае с бронетехникой, наибольшие потери Вооруженные Силы Украины понесли во время 2014 года. В этот год от огневого поражения потерпели 828 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, из них было потеряно 152 единицы.

Такие потери обусловлены характером боевых действий 2014 года, когда украинская армия противостояла регулярным подразделениям армии России. В этих боях артиллерия стала одним из основных огневых средств, что обусловило большое количество эпизодов контр-батарейной борьбы.

Причиной значительных потерь в артиллерии, и критического соотношения утраченных к поврежденным называется также общая слабая выучка подразделений, отсутствие контрбатарейных радаров, современных средств корректировки огня и десятки других последствий целенаправленного разрушения украинской армии перед началом российской агрессии.

В 2014 году от огня противника было повреждено 428 единиц артиллерийских систем, 271 миномет и 129 РСЗО. Из них считаются потерянными: 72 единицы артиллерийских систем, 58 минометов и 16 РСЗО.

В то же время боевой опыт 2014 года, значительное повышение эффективности управления, планирования и координации подразделений, а также постепенный отвод артиллерии от линии соприкосновения осенью 2015 года позволили качественно уменьшить потери в артиллерии.

За этот год, включая бои в Дебальцево, от вражеского огня было повреждено 404 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, из них было уничтожено 47 единиц.

Также было достигнуто резкое снижение соотношения поврежденных и уничтоженных артиллерийских систем. Так в 2015 году было повреждено 250 единиц артиллерийских систем, из них уничтожено только 13, то есть в 2015 году на 19 поврежденных приходится лишь 1 потерянная артиллерийская система, в то время, когда в 2014 году такое соотношение составляло 5 к 1.

В то же время потери в миномётах составили 97 поврежденных, из них 26 потерянных, а в РСЗО – 57 поврежденных, из них 8 утраченных.

В свою очередь первая половина 2016 года характеризуется резким уменьшением потерь, что связано с отводом артиллерии калибром более 100 мм от передовых позиций и ее применение только в ответ на действия противника. А также общим изменением характера войны.

За первую половину 2016 было повреждено 46 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а уничтожены только 2 единицы. Речь идет о повреждении 30 артиллерийских систем, 5 РСЗО и 11 минометов. Потеряна была лишь 1 артиллерийская систему и 1 миномет.

Справка: Поврежденной боевой единицей считается та, которая получила огневое поражение, но это повреждение устраняется во время ремонта. Уничтоженной же считается и единица, которая получила повреждение, после которого отремонтировать ее невозможно. Важно понимать, что повреждение или уничтожение определенной единицы не означает автоматическое уничтожение или ранение ее экипажа.