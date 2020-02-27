Россия проведет народное голосование за Конституцию в день рождения Ленина

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проведут 22 апреля, но в Кремле уверяют, что дата не связана в днем рождения Владимира Ленина.

Источник: ТАСС

Детали: 26 февраля рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ, рассмотрев ряд предложений о дате проведения общероссийского голосования по поправке к основному закону, предложила провести его 22 апреля. Этот день, среду, сделают в России выходным.

Сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на встрече рабочей группы с президентом РФ предложил Владимиру Путину эту дату.

Клишас объяснил, что к 19 апреля у православных заканчивается пасхальный пост, а 24 апреля у мусульман начинает месяц Рамадан – поэтому 22 апреля "представляется оптимальной датой".

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников уточнил, что 10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении – и "скорее всего, сразу на следующей неделе будет третье чтение, дальше будет Совет Федерации".

27 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал на заседании поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии отметил, что Путин согласился с аргументацией рабочей группы, – и предложил у нее уточнить, как дату 22 апреля согласовали с коммунистами, которые возражали против проведения голосования в день рождения Ленина.

Прямая речь Пескова: "К дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения…

Вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому это вряд ли может быть каким-то препятствием".

История: Российский революционер, главный организатор Октябрьской революции 1917 года в России, лидер большевиков и инициатор "красного террора" Владимир Ильич Ленин (Ульянов) родился 10 (22) апреля 1870 года.

Предыстория:

15 января Владимир Путин предложил самый масштабный с 1993 года пакет поправок к Основному закону России. Он говорил об изменении требований к президенту РФ и приоритетности российской Конституции перед международным правом.

Путин сообщил, что первая и вторая главы Конституции РФ – "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина" – останутся без изменений. Это значит, что поправки могут быть приняты Федеральным собранием, а созывать Конституционное собрание не потребуется.

СМИ сообщали, что всероссийское голосование за поправки к Конституции РФ может пройти в конце апреля, такая срочность может быть связана с планами Кремля добавить норму о самороспуске Госдумы, что позволит провести думские выборы раньше осени 2021 года.

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