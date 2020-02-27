Через сутички на ринку "Барабашово" у поліцію доставили понад 50 осіб

У Харкові через бійку біля торговельного центру "Барабашово" до Київського відділу поліції доставили 53 осіб та відкрили кримінальне провадження.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "До відділу поліції доставлені 53 особи, яких наразі опитують слідчі.

За попередніми даними, від сльозогінного газу постраждали п’ятеро громадян та керівник територіального підрозділу поліції".

Деталі: За словами начальника нацполіції в Харківській області Валерія Сокуренка, поліцейські вилучили в учасників сутички гумові кийки, газові балончики.

Наразі встановлюється, який вид зброї застосували під час конфлікту.

Інформацію про подію внесли до ЄРДР за ч.1 ст.294 (масові заворушення) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває огляд місця події та встановлення причетних до бійки осіб. Вилучені речові докази направлять на експертне дослідження.

На місці події вибухотехніки не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

Що було раніше: 26 лютого у Харкові біля торговельного центру "Барабашово" сталася бійка з використанням світлошумових гранат і газу через будівництво дороги.

На місці події поліцейські виявили близько 100 осіб.