Из-за столкновений на рынке "Барабашово" в полицию доставили более 50 человек

В Харькове из-за драки у торгового центра "Барабашово" в Киевский отдел полиции доставили 53 человек и открыли уголовное производство.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи.

По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали 5 граждан и руководитель территориального подразделения полиции".

Детали: По словам начальника нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские изъяли в участников схватки резиновые дубинки, газовые баллончики.

Сейчас устанавливается, какой вид оружия применили во время конфликта.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Продолжается осмотр места происшествия и установления причастных к драке человек. Изъяты вещественные доказательства направят на экспертное исследование.

На месте происшествия взрывотехники не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Что было раньше: 26 февраля в Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием светошумовых гранат и газа из-за строительства дороги.

На месте происшествия полицейские обнаружили около 100 человек.