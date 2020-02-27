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Из-за столкновений на рынке "Барабашово" в полицию доставили более 50 человек

Четверг, 27 февраля 2020, 16:47
Из-за столкновений на рынке Барабашово в полицию доставили более 50 человек

В Харькове из-за драки у торгового центра "Барабашово" в Киевский отдел полиции доставили 53 человек и открыли уголовное производство.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи.

По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали 5 граждан и руководитель территориального подразделения полиции".

Детали: По словам начальника нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские изъяли в участников схватки резиновые дубинки, газовые баллончики.

 

Сейчас устанавливается, какой вид оружия применили во время конфликта.

Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

 

Продолжается осмотр места происшествия и установления причастных к драке человек. Изъяты вещественные доказательства направят на экспертное исследование.

 

На месте происшествия взрывотехники не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

 

Что было раньше: 26 февраля в Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием светошумовых гранат и газа из-за строительства дороги.

 

На месте происшествия полицейские обнаружили около 100 человек.

Украинская правда
Темы: полицияХарьков
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