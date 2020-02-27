Из-за столкновений на рынке "Барабашово" в полицию доставили более 50 человек
В Харькове из-за драки у торгового центра "Барабашово" в Киевский отдел полиции доставили 53 человек и открыли уголовное производство.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи.
По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали 5 граждан и руководитель территориального подразделения полиции".
Детали: По словам начальника нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, полицейские изъяли в участников схватки резиновые дубинки, газовые баллончики.
Сейчас устанавливается, какой вид оружия применили во время конфликта.
Информацию о происшествии внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Продолжается осмотр места происшествия и установления причастных к драке человек. Изъяты вещественные доказательства направят на экспертное исследование.
На месте происшествия взрывотехники не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.
Что было раньше: 26 февраля в Харькове возле торгового центра "Барабашово" произошла драка с использованием светошумовых гранат и газа из-за строительства дороги.
На месте происшествия полицейские обнаружили около 100 человек.