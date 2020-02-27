ОПЗЖ и "Батькивщина" оспаривают в КС закон "слуги" по пенсиям и соцвыплатам

Народные депутаты от фракции "Оппозиционного платформы - За жизнь" и "Батькивщины пожаловались в Конституционный суд на закон о верификации и мониторинг государственных выплат - соответствующее конституционное представление зарегистрировано в КС.

Источник: один из авторов представления, народный депутат от "ОПЗЖ" Наталья Королевская, автор законопроекту о верификаций государственных выплат, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетьманцев в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Королевской: "3 декабря был принят и 21 декабря вступил в силу закон о верификации соцвыплат. Там, на наш взгляд, нарушается 8 и 32 статьи Конституции. Потому что законом предусмотрен сбор всех персональных данных человека без предоставления ее персональной согласия.

Мы считаем, что сбор этих данных можно проводить исключительно с согласия человека".

Детали: По словам Королевской, "подобное решение они уже получали в 2016 или 2017 году, когда правительство Гройсмана принимало такой же законопроект, и КС его ветировал".

Нардеп отметила, что в новом законе предусмотрена проверка всех выплат, которые идут из бюджета пенсионного фонда, из бюджета фонда социального страхования и из местных бюджетов, если они направлены на социальную помощь людям.

По словам Королевской, государство будет проводить трехуровневую проверку - собирать все базы данных, все персональные данные и будет сопоставлять эти базы имеющейся информации, и если обнаружит какое-то противоречие, то будет лишать выплаты.

Она пояснила, что этот закон касается и пенсионных выплат, которые получают 11 миллионов 700 тысяч пенсионеров, многие из которых имеют пенсию уже 30 лет, при том что многие документы, например, о стаже, оцифрованы. По словам Королевской, это может повлечь большую проблему, когда на основании этой документальной проверки без решения суда будут лишать человека пенсии или другой соцвыплаты.

Инициаторы представления, по словам нардепа, хотят, чтобы все лишения выплат были только после решения суда.

Кроме того, Королевская отметила, что этот закон также позволяет приостанавливать любую выплату, но в нем нет прописанной процедуры, как возобновлять эту выплату.

Прямая речь: "Потому что может кому-то не понравиться печать или подпись, и человеку приостановят выплату. Ведь это не регламентировано, это все отдано на откуп контролирующим. На наш взгляд, это может привести к коррупционным действиям.

Мы не против проверки, надо контролировать государственные финансы. Но нельзя со стороны государства занимать такую ​​позицию, что только они правы. Ибо мы имеем много случаев, когда человека лишали выплаты, либо не назначали субсидию, хотя он имел на это право".

Детали: В свою очередь автор законопроекта о верификации выплат Даниил Гетьманцев объяснил УП, что закон не направлен ни на проверки, ни на лишение выплат, а только на восстановление справедливости.

Прямая речь Гетьманцева: "Закон о верификации - это не про доходы бюджета вообще. Это о справедливости. Это когда человек умер, а продолжается выплачиваться пенсия, или когда чиновник, на основе каких-либо неправильных документов получает соцвыплаты, или человек, который имеет несколько квартир, получает на каждую из них субсидию.

У нас система, которая дает право на получение социальных выплат, коррумпированная на всех уровнях, и потому бывают случаи – это не поодинокие, а массовые случаи – когда безосновательно выплачиваются выплаты тем людям, которые права на них не имеют, поскольку имеют нормальные доходы.

Например, есть случаи выплаты субсидии отдельно на три квартиры, которые находятся в разных административно-территориальных единицах, но в собственности одного человека. То есть человек не малообеспеченый, но субсидию получает, потому что государство не видит этих квартир".

Детали: По его словам, проверки осуществляются не на основании этого закона, а согласно профильных законов о выплатах той или иной материальной помощи.

А этот закон направлен лишь на то, чтобы снять барьеры, установленные украинским законодательством для доступа к информации об этих выплатах и ​​к персональным данным человека.

Гетьманцев пояснил, что у Министерства финансов есть соответствующее программное обеспечение, которое сопоставляет сведения из различных реестров и, сопоставляя сведения, приходит к выводу, что конкретный человек не имеет права на, например, получение субсидии, передает эти сведения органу, который начисляет субсидию, и уже этот орган принимает решение, что дальше делать с этим человеком.

Прямая речь: "Этот закон не о проверках – это закон о том, чтобы установить информацию о тех или иных безосновательных выплатах. О "приостановить выплаты без суда" – это глупости. Закон не касается ответственности или взыскания. Он касается только доступа Минфина к информации для анализа. Понятно, что все занимаются политикой, а закон касается соцвыплат, поэтому на нем очень выгодно пиариться. Но он вообще не об этом".

Детали: Гетьманцев также добавил, что эта система проверки работает уже достаточно давно – еще с апреля 2019 года.

В КС "Украинской правде" сообщили, что получили конституционное представление за подписью 54 народных депутатов, но судья-докладчик по нему еще не определен.