ЗМІ розповіли, як буде називатися держканал для окупованих територій
Четвер, 27 лютого 2020, 18:28
Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься "Дім"/"Дом".
Джерело: "Детектору медіа" з посилання на власні джерела, наближені до Міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.
Деталі: Дизайн лого нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - "Дім", або "Дом".
Видання зазначає, що назву нового каналу затверджував президент Володимир Зеленський.
Презентацію каналу проведуть в понеділок, 2 березня, о 15:00.
Що цьому передувало:
- У грудні 2019 року стало відомо, що Міністерство культури, молоді і спорту вирішило запустити державний канал для тимчасово окупованих територій у наступному році.