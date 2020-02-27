ЗМІ розповіли, як буде називатися держканал для окупованих територій

Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься "Дім"/"Дом".

Джерело: "Детектору медіа" з посилання на власні джерела, наближені до Міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.

Деталі: Дизайн лого нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - "Дім", або "Дом".

Видання зазначає, що назву нового каналу затверджував президент Володимир Зеленський.

Презентацію каналу проведуть в понеділок, 2 березня, о 15:00.

Що цьому передувало: