ЗМІ розповіли, як буде називатися держканал для окупованих територій

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Четвер, 27 лютого 2020, 19:28

Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій називатиметься "Дім"/"Дом".

Джерело: "Детектору медіа" з посилання на власні джерела, наближені до Міністерства культури, молоді та спорту і команди, яка займається створенням каналу.

Деталі: Дизайн лого нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - "Дім", або "Дом".

Видання зазначає, що назву нового каналу затверджував президент Володимир Зеленський.

Презентацію каналу проведуть в понеділок, 2 березня, о 15:00.

Що цьому передувало:

  • У грудні 2019 року стало відомо, що Міністерство культури, молоді і спорту вирішило запустити державний канал для тимчасово окупованих територій у наступному році.

Теми: телебачення ЗМІ


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