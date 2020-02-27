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СМИ рассказали, как будет называться госканал для оккупированных территорий

Четверг, 27 февраля 2020, 18:28
СМИ рассказали, как будет называться госканал для оккупированных территорий

Новосозданный телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дім"/"Дом".

Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники, близкие к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

Детали: Дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - "Дім", или "Дом".

Издание отмечает, что название нового канала утверждал президент Владимир Зеленский.

Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Что этому предшествовало:

  • В декабре 2019 года стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта решило запустить государственный канал для временно оккупированных территорий в следующем году.

Темы: телевидениеСМИ
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