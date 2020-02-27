СМИ рассказали, как будет называться госканал для оккупированных территорий
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Четверг, 27 февраля 2020, 19:28
Новосозданный телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дом"/"Дом".
Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники, близкие к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.
Детали: Дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - "Дом", или "Дом".
Издание отмечает, что название нового канала утверждал президент Владимир Зеленский.
Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.
Что этому предшествовало:
- В декабре 2019 года стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта решило запустить государственный канал для временно оккупированных территорий в следующем году.
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