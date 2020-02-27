СМИ рассказали, как будет называться госканал для оккупированных территорий

Новосозданный телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "Дім"/"Дом".

Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на собственные источники, близкие к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которая занимается созданием канала.

Детали: Дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами - "Дім", или "Дом".

Издание отмечает, что название нового канала утверждал президент Владимир Зеленский.

Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Что этому предшествовало: