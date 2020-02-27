Глава ВООЗ назвав "фатальною помилкою" надію хоч якої країни уникнути коронавірусу

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Четвер, 27 лютого 2020, 23:24

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив: будь-яка країна, яка сподівається, що її омине новий коронавірус, "сильно помиляється".

Джерело: Reuters

Пряма мова очільника ВООЗ: "Жодній країні не слід сподіватися, що у неї не буде випадків захворювання. Це було би фатальною помилкою, в прямому сенсі слова.

Візьміть, наприклад, Італію, члена G7, для якої це стало справжньою несподіванкою. Отже навіть багатьом іншим розвиненим країнам слід очікувати сюрпризів".

Нагадаємо:

  • 24 лютого Гебреєсус повідомив, що пік епідемії китайського коронавірусу Covid-19 припав на період з 23 січня до 2 лютого, а нових випадків зараження у Китаї стає все менше.

Українська правда
Теми: коронавірус охорона здоров'я


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