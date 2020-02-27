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Глава ВОЗ назвал "фатальной ошибкой" надежды какой-либо страны избежать коронавирус

Четверг, 27 февраля 2020, 22:24
Глава ВОЗ назвал фатальной ошибкой надежды какой-либо страны избежать коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил: любая страна, которая полагает, что ее обойдет стороной новый коронавирус, "сильно ошибается".

Источник: Reuters

Прямая речь главы ВОЗ: "Ни одна страна не должна надеяться, что у нее не будет случаев заболевания. Это было бы фатальной ошибкой, в буквальном смысле слова.

Возьмите, к примеру, Италию, члена G7, для которой это стало настоящим сюрпризом. Так что даже многим другим развитым странам следует ожидать сюрпризов".

Напомним:

  • 24 февраля Гебреесус сообщил, что пик эпидемии китайского коронавируса Covid-19 пришелся на период с 23 января по 2 февраля, новых случаев заражения в Китае становится все меньше.

Украинская правда

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Темы: коронавирусздравоохранение
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