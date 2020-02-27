Глава ВОЗ назвал "фатальной ошибкой" надежды какой-либо страны избежать коронавирус

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус заявил: любая страна, которая полагает, что ее обойдет стороной новый коронавирус, "сильно ошибается".

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Прямая речь главы ВОЗ: "Ни одна страна не должна надеяться, что у нее не будет случаев заболевания. Это было бы фатальной ошибкой, в буквальном смысле слова.

Возьмите, к примеру, Италию, члена G7, для которой это стало настоящим сюрпризом. Так что даже многим другим развитым странам следует ожидать сюрпризов".

Напомним: