Очільник ВООЗ: Пік епідемії китайського коронавірусу вже минув
Пік епідемії китайського коронавірусу Covid-19 припав на період з 23 січня до 2 лютого, нових випадків зараження у Китаї стає все менше.
Джерело: очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус
Пряма мова: "Для нас є втішним факт зниження кількості випадків зараження коронавірусом у Китаї.
Наукова група ВООЗ побувала в кількох китайських провінціях, зокрема в Ухані, і дійшла висновку, що піком епідемії був період з 23 січня до 2 лютого.
Відтоді кількість нових випадків постійно знижується".
Деталі: Крім того, у звіті представників ВООЗ, які побували в Китаї, вказано, що ДНК вірусу майже не змінилася.
За останніми даними ВООЗ, у Китаї зафіксовано 77362 випадків зараження і 2618 смертей від коронавірусу.
За останні 24 години – 416 нових хворих і 150 смертей.
Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/ChotCy0r1k— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
Що передувало: Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.
Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.