Очільник ВООЗ: Пік епідемії китайського коронавірусу вже минув

Пік епідемії китайського коронавірусу Covid-19 припав на період з 23 січня до 2 лютого, нових випадків зараження у Китаї стає все менше.

Джерело: очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус

Пряма мова: "Для нас є втішним факт зниження кількості випадків зараження коронавірусом у Китаї.

Наукова група ВООЗ побувала в кількох китайських провінціях, зокрема в Ухані, і дійшла висновку, що піком епідемії був період з 23 січня до 2 лютого.

Відтоді кількість нових випадків постійно знижується".

Деталі: Крім того, у звіті представників ВООЗ, які побували в Китаї, вказано, що ДНК вірусу майже не змінилася.

За останніми даними ВООЗ, у Китаї зафіксовано 77362 випадків зараження і 2618 смертей від коронавірусу.

За останні 24 години – 416 нових хворих і 150 смертей.

Що передувало: Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.

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