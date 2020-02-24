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Очільник ВООЗ: Пік епідемії китайського коронавірусу вже минув

Понеділок, 24 лютого 2020, 21:27
Очільник ВООЗ: Пік епідемії китайського коронавірусу вже минув

Пік епідемії китайського коронавірусу Covid-19 припав на період з 23 січня до 2 лютого, нових випадків зараження у Китаї стає все менше.

Джерело: очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус

Пряма мова: "Для нас є втішним факт зниження кількості випадків зараження коронавірусом у Китаї. 

Наукова група ВООЗ побувала в кількох китайських провінціях, зокрема в Ухані, і дійшла висновку, що піком епідемії був період з 23 січня до 2 лютого. 

Відтоді кількість нових випадків постійно знижується".

Деталі: Крім того, у звіті представників ВООЗ, які побували в Китаї, вказано, що ДНК вірусу майже не змінилася.

За останніми даними ВООЗ, у Китаї зафіксовано 77362 випадків зараження і 2618 смертей від коронавірусу.

За останні 24 години – 416 нових хворих і 150 смертей.

Що передувало: Національна комісія з охорони здоров’я Китаю станом на 11 лютого зафіксувала зменшення випадків зараження уханським коронавірусом.

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайздоров'я
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