ООН закликає негайно припинити ескалацію в Сирії

У генеральному секретаріаті ООН відреагували на загострення ситуації в Сирії, внаслідок чого в Ідлібі загинули 29 турецьки військових.

Джерело: заява ООН

Деталі: Наголошується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "закликає до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій".

ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року.

Дослівно: "Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною. Генеральний секретар знову заявляє, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН".

Що було раніше: Кількість загиблих турецьких солдатів від авіаудару режиму Башара Асада в сирійському Ідлібі збільшилася до 33 осіб