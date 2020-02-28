ООН закликає негайно припинити ескалацію в Сирії

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 04:06

У генеральному секретаріаті ООН відреагували на загострення ситуації в Сирії, внаслідок чого в Ідлібі загинули 29 турецьки військових. 

Джерело: заява ООН

Деталі: Наголошується, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "закликає до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій".

ООН закликає сторони конфлікту дотримуватися резолюції по Сирії Ради Безпеки від 2015 року.

Дослівно: "Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною. Генеральний секретар знову заявляє, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН".

Теми: ООН Сирія


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