ООН призывает немедленно прекратить эскалацию в Сирии

В генеральном секретариате ООН отреагировали на обострение ситуации в Сирии, в результате чего в Идлибе погибли 29 турецких военных.

Источник: заявление ООН

Детали: Отмечается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "призывает к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц усиления военных действий ".

ООН призывает стороны конфликта соблюдать резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года.

Дословно: "Без срочных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".