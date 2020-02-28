ООН призывает немедленно прекратить эскалацию в Сирии

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Пятница, 28 февраля 2020, 04:06

В генеральном секретариате ООН отреагировали на обострение ситуации в Сирии, в результате чего в Идлибе погибли 29 турецких военных.

Источник: заявление ООН

Детали: Отмечается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "призывает к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц усиления военных действий ".

ООН призывает стороны конфликта соблюдать резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года.

Дословно: "Без срочных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".

Темы: ООН Сирия


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