Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН призывает немедленно прекратить эскалацию в Сирии

Пятница, 28 февраля 2020, 03:06
ООН призывает немедленно прекратить эскалацию в Сирии

В генеральном секретариате ООН отреагировали на обострение ситуации в Сирии, в результате чего в Идлибе погибли 29 турецких военных.

Источник: заявление ООН

Детали: Отмечается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "призывает к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц усиления военных действий ".

ООН призывает стороны конфликта соблюдать резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года.

Дословно: "Без срочных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН".

Что было ранее: Количество погибших турецких солдат в результате авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе увеличилась до 33.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: