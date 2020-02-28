"Суспільне": Арешт рахунків блокує нас, "Євробачення" й Олімпіада під питанням

"Суспільне" заявляє, що арешт рахунків за борги блокує його роботу і ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" і трансляцію Олімпіади-2020, мовник просить у держави коштів.

Джерело: заява суспільного мовника у Facebook

Дослівно: "Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника.

18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із "Суспільного" боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів "Суспільного", зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: Перший.

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: Перший, UA: Культура), усіх регіональних каналів "Суспільного", діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура)".

Деталі: "Суспільне" заявляє, що вже тиждень звертається по допомогу до Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства культури, молоді та спорту й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та підтримки з боку держави.

Мовник зазначає, що "навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків суспільного мовника до компанії "Євроньюз".

Тож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн – і реалізувати річний план буде неможливо.

"Суспільне" нарікає, що "знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення".

Мовник просить владу виділити з держбюджету окремі кошти для погашення заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Команда "Суспільного" пояснює, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів – неможливе, а відсутність допомоги держави призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні.