"Суспільне": Арест счетов блокирует нас, "Евровидение" и Олимпиада под вопросом

"Суспільне" заявляет, что арест счетов за долги блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020, вещатель просит у государства средств.

Источник: заявление общественного вещателя в Facebook

Дословно: "Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на средства, имеющиеся на счетах Общественного вещателя.

18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспільного" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещания. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспільного", в частности запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA: Перший.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, поскольку заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA: Перший, UA Культура), всех региональных каналов "Суспільного", диджитал-платформ и трех каналов радио (UA: Українське радіо, UA Радіо Промінь и UA: Радіо Культура)".

Детали: "Суспільне" заявляет, что уже неделю обращается за помощью к Кабинету министров, Министерству финансов, Министерству культуры, молодежи и спорта и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и поддержки со стороны государства.

Вещатель отмечает, что "даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию "Евроньюс".

Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн – и реализовать годовой план будет невозможно.

"Суспільне" сетует, что "снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение".

Вещатель просит власти выделить из госбюджета отдельные средства для погашения задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

Команда "Суспільного" объясняет, что создание независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов – невозможно, а отсутствие помощи государства приведет к полной остановке общественного вещания в Украине.