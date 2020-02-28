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Туреччина: Росія знала місця дислокації вбитих військових, там не було повстанців

П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:40
Туреччина: Росія знала місця дислокації вбитих військових, там не було повстанців

Ударів по позиціях турецьких військових в Ідлібі завдали попри координацію дій з російською стороною, якій Анкара заздалегідь повідомила про місця дислокації частин ЗС Туреччини.

Про це заявило Міністерство оборони Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

У ніч на п'ятницю щонайменше 33 турецьких військових загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок авіаударів армії президента Сирії Башара Асада та російських військ.

"У момент повітряного удару по позиціях турецьких військових в Ідлібі, в цьому секторі не перебували жодні збройні угруповання опозиції", - заявило Міністерство оборони Туреччини.

Як зазначив міністр Хулусі Акар, удари по позиціях турецьких військових в Ідлібі тривали попри попередження Анкари. Удари наносили навіть по військовим машинам швидкої допомоги, каже він.

За даними Міноборони Туреччини, турецька армія знищила в Ідлібі 5 вертольотів, 23 танка, 23 гармат і САУ, зенітно-ракетний комплекс SA-17, зенітний ракетно-гарматний комплекс SA-22, нейтралізовано 309 прихильників Башара Асада.

"На тлі дипломатичних і політичних зусиль з врегулювання сирійського конфлікту, турецькі військові зазнали підлого нападу, на який піде найжорсткіша відповідь", - заявив спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп.

Повітряний удар відбувся після того, як російська делегація провела два дні в Анкарі для переговорів з турецькими посадовими особами щодо ситуації в Ідлібі.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаРосіяСиріяПутінЕрдоган
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