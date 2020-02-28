Росія заявила, що вбиті турецькі солдати були серед бойовиків у Сирії

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 09:15

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що турецькі військові, що потрапили під вогонь сирійських військ 27 лютого, перебували серед наступаючих бойовиків.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "27 лютого в районі населеного пункту Бехун під обстріл сирійських військ потрапили турецькі військовослужбовці, що знаходилися в бойових порядках терористичних формувань".

Деталі: У міністерстві заявили, що угруповання терористів "Хайят Тахрір ан-Шам" (одна з назв забороненої в РФ організації "Джебхат ан-Нусра") у зоні деескалації "Ідліб" спробувала провести наступ по широкому фронту на позиції сирійських урядових військ.

У відомстві запевнили, що протягом доби російським Центром примирення ворогуючих сторін (ЦПВС) "постійно запрошувалися і підтверджувалися у турецьких колег координати місцезнаходження всіх підрозділів Збройних сил Туреччини, що знаходяться поруч із районами бойових дій терористів".

Згідно з координатами, переданими російському ЦПВС турецькою стороною підрозділів ЗС Туреччини в районі населеного пункту Бехун "не було і не мало перебувати", заявили в Міноборони.

За запевненням росіян, їхній "Центр примирення" перебуває в постійному контакті з турецьким Ідлібським координаційним центром, щоб виключити загрозу безпеці в результаті вогню сирійських військ, розгорнутих у зоні деескалації Ідліб.

Передісторія:

  • 27 лютого російська авіація розстріляла турецьку військову колону в Сирії – загинули 33 військових, 36 отримали поранення.
  • Росія бере військову участь у сирійському конфлікті з осені 2015 року, підтримуючи режим Башара Асада. До цього, з 2011 року, втручання РФ у справи Сирії було комбінованим.



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