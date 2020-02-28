Турция: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев

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Пятница, 28 февраля 2020, 11:40

Удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции.

Об этом заявило Министерство обороны Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

В ночь на пятницу по меньшей мере 33 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов армии президента Сирии Башара Асада и российских войск.

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило Министерство обороны Турции.

Как отметил министр Хулуси Акар, удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждения Анкары. Удары наносили даже по военным машинам скорой помощи, говорит он.

По данным Минобороны Турции, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудий и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада.

"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлого нападения, на который пойдет жесткая ответ", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.

Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Турки, по словам Москвы, "находились среди боевиков, наступали" и "не имели быть там".

В Министерстве обороны России утверждают, что турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков.



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