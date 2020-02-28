Імовірна дочка президента Росії Володимира Путіна, глава фонду "Іннопрактика" Катерина Тихонова очолила Інститут перспективних досліджень проблем штучного інтелекту та інтелектуальних систем Московського державного університету.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "Ведомости"

Деталі: У фонді "Іннопрактика" розповіли виданню, що Інститут штучного інтелекту був створений у 2019 році разом з іншими дев'ятьма інститутами перспективних досліджень "МГУ". Він буде займатися фундаментальними і прикладними когнітивними дослідженнями. Його главою Тихонову назначив ректор "МГУ" Віктор Садовничий.

Відзначається, що Інститут штучного інтелекту, як і інші інститути перспективних досліджень, буде фінансуватися з програми розвитку "МГУ". Про яку суму йдеться, не повідомляється, але загальне фінансування за цією програмою в 2020 році складе 890 мільйонів рублів.

Про плани створити на базі "МГУ" центр штучного інтелекту в 2019 року заявив глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Цю ідею також схвалив Путін, назвавши центр "одним з найважливіших елементів реалізації національної стратегії розвитку" в сфері штучного інтелекту.

За даними видання, 25 лютого канал "Росія 1" показав репортаж за участю іншої ймовірної дочки Володимира Путіна, дитячого ендокринолога Марії Воронцової. Сюжет був присвячений конгресу зі штучного інтелекту в Громадській палаті, на якому обговорювалося використання штучного інтелекту для боротьби з онкологічними захворюваннями. На конгресі виступав в тому числі і Дмитрієв.

Що було раніше: У грудні 2019 року глава фонду "Іннопрактика" Катерина Тихонова, яку називають дочкою президента РФ Володимира Путіна, увійшла до ради з розвитку фізкультури і масового спорту при уряді Росії.

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