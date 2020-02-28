Предполагаемая дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Пятница, 28 февраля 2020, 11:58

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина, глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем Московского государственного университета.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Ведомости"

Детали: В фонде "Иннопрактика" рассказали изданию, что Институт искусственного интеллекта был создан в 2019 году наряду с другими девятью институтами перспективных исследований МГУ. Он будет заниматься фундаментальными и прикладными когнитивными исследованиями. Его главой Тихонову назначил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Отмечается, что Институт искусственного интеллекта, как и другие институты перспективных исследований, будет финансироваться из программы развития МГУ. О какой сумме идет речь, не сообщается, но общее финансирование по этой программе в 2020 году составит 890 миллионов рублей.

О планах создать на базе МГУ центр искусственного интеллекта в 2019 года заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Эту идею также одобрил Путин, назвав центр "одним из важнейших элементов реализации национальной стратегии развития" в сфере искусственного интеллекта.

По данным издания, 25 февраля канал "Россия 1" показал репортаж с участием другой предполагаемой дочери Владимира Путина, детского эндокринолога Марии Воронцовой. Сюжет был посвящен конгрессу по искусственному интеллекту в Общественной палате, на котором обсуждалось использование искусственного интеллекта для борьбы с онкологическими заболеваниями. На конгрессе выступал в том числе и Дмитриев.

Что было раньше: В декабре 2019 года глава фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина, вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве России.

Предыстория:

  • Во время последней пресс-конференции у Путина спросили, когда он публично представит своих детей. Путин несколько минут отвечал на вопросы, однако не сказал ни слова о собственной семье.

Темы: Путин Росcия технологии


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