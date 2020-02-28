Зеленський ветував закон про скасування стройового статуту ЗСУ
П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:00
Президент Володимир Зеленський повернув ухвалений Верховною Радою закон про скасування стройового статуту Збройних сил України зі своїми пропозиціями.
Джерело: статус закону на сайті парламенту
Деталі: Текст пропозицій глави держави наразі відсутній.
Що передувало: 5 лютого 2020 року парламентом ухвалив закон "Про визнання таким, що втратив чинність закону України "Про Стройовий статут Збройних Сил України".
Зазначалось, що після втрати чинності закону про стройовий статут повноваження визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців законодавчо закріплюється за Міністерством оборони.
Передісторія:
- Після скасування стройового статуту ЗСУ в деяких ЗМІ з’явилася дезінформація, що народні депутати прийняли закон, яким скасовується вітання "Слава Україні" - "Героям слава" в армії.
- Міністерство оборони наголосило, що втрата чинності закону про стройовий статут Збройних Сил України жодним чином не скасує військове вітання, яке буде закріплено у відомчому документі.
- Вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції законодавчо закріпила Верховна Рада 8 скликання.
Валентина Романенко, УП