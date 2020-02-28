Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

Президент Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями.

Источник: статус закона на сайте парламента

Детали: Текст предложений главы государства пока отсутствует.

Что предшествовало: 5 февраля 2020 года парламент принял закон "О признании утратившим силу закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

Отмечалось, что после прекращения действия закона о строевом уставе полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих законодательно закрепляется за Министерством обороны.

Предыстория: