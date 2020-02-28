Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ
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Пятница, 28 февраля 2020, 12:00
Президент Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями.
Источник: статус закона на сайте парламента
Детали: Текст предложений главы государства пока отсутствует.
Что предшествовало: 5 февраля 2020 года парламент принял закон "О признании утратившим силу закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".
Отмечалось, что после прекращения действия закона о строевом уставе полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих законодательно закрепляется за Министерством обороны.
Предыстория:
- После отмены строевого устава ВСУ в некоторых СМИ появилась дезинформация, что народные депутаты приняли закон, которым отменяется приветствие "Слава Украине" - "Героям слава" в армии.
- Министерство обороны отметило, что потеря в силу закона о строевом уставе Вооруженных Сил Украины никоим образом не отменит воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.
- Приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" в армии и в полиции законодательно закрепила Верховная Рада 8 созыва.
Валентина Романенко, УП
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