Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

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Пятница, 28 февраля 2020, 12:00

Президент Владимир Зеленский вернул принятый Верховной Радой закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины со своими предложениями.

Источник: статус закона на сайте парламента

Детали: Текст предложений главы государства пока отсутствует.

Что предшествовало: 5 февраля 2020 года парламент принял закон "О признании утратившим силу закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

Отмечалось, что после прекращения действия закона о строевом уставе полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих законодательно закрепляется за Министерством обороны.

Предыстория:

  • После отмены строевого устава ВСУ в некоторых СМИ появилась дезинформация, что народные депутаты приняли закон, которым отменяется приветствие "Слава Украине" - "Героям слава" в армии.
  • Министерство обороны отметило, что потеря в силу закона о строевом уставе Вооруженных Сил Украины никоим образом не отменит воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.
  • Приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!" в армии и в полиции законодательно закрепила Верховная Рада 8 созыва.

Валентина Романенко, УП
Темы: Зеленский армия законодательство


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