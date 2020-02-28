Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Схема махінацій з VIP-авто: сина ексголови КС арештували, застава – 17 мільйонів

П'ятниця, 28 лютого 2020, 11:20
Схема махінацій з VIP-авто: сина ексголови КС арештували, застава – 17 мільйонів

Суд арештував шістьох підозрюваних учасників злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту автомобілів еліт-класу.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах, "Суспільне"

Деталі: Суд застосував запобіжні заходи – тримання під вартою до шести осіб, які підозрюються у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу.

Також суд визначив ймовірному організатору (правоохоронці підозрюють сина ексголови Конституційного суду Андрія Стрижака – ред.) розмір застави у 17 мільйонів гривень, а членам групи на загальну суму 15,7 млн грн.

Зокрема підозрюваному у цій справі депутату Ужгородської міськради Михайлу Чурилу обрали запобіжний захід тримання під вартою із заставою 3 мільйони 800 тисяч гривень.

За даними джерела УП, судове засідання відбулося 27 лютого. Підозрювані наразі перебувають під вартою, застава не внесена.

Що передувало: За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Національна поліція припинила діяльність злочинної організації.

Її учасники, за версією слідства, оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.

Передісторія:

  • За даними слідства, учасники злочинної групи оформляли на себе та на підставних осіб, в тому числі представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців, на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші) договори довгострокової оренди – лізинг - на транспортні засоби.
  • Згодом, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, змовники проводили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям. 
  • У поліції кажуть, що починаючи з 2017 року зловмисники ошукали десятки закордонних організацій, які, не дочекавшись виплат за лізингом, повідомили про це у правоохоронні органи. Автомобілі були оголошені у міжнародний розшук.
  • Правоохоронці встановили 56 фактів злочинної діяльності аферистів із сумою завданого збитку понад 4 мільйони євро.

Українська правда
Теми: поліціяОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: