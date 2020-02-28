Схема махінацій з VIP-авто: сина ексголови КС арештували, застава – 17 мільйонів
Суд арештував шістьох підозрюваних учасників злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту автомобілів еліт-класу.
Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах
Деталі: Суд застосував запобіжні заходи – тримання під вартою до шести осіб, які підозрюються у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу.
Також суд визначив ймовірному організатору (правоохоронці підозрюють сина ексголови Конституційного суду Андрія Стрижака – ред.) розмір застави у 17 мільйонів гривень, а членам групи на загальну суму 15,7 млн грн.
За даними джерела УП, судове засідання відбулося 27 лютого. Підозрювані наразі перебувають під вартою, застава не внесена.
Що передувало: За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Національна поліція припинила діяльність злочинної організації.
Її учасники, за версією слідства, оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.
Передісторія:
- За даними слідства, учасники злочинної групи оформляли на себе та на підставних осіб, в тому числі представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців, на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші) договори довгострокової оренди – лізинг - на транспортні засоби.
- Згодом, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, змовники проводили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям.
- У поліції кажуть, що починаючи з 2017 року зловмисники ошукали десятки закордонних організацій, які, не дочекавшись виплат за лізингом, повідомили про це у правоохоронні органи. Автомобілі були оголошені у міжнародний розшук.
- Правоохоронці встановили 56 фактів злочинної діяльності аферистів із сумою завданого збитку понад 4 мільйони євро.