Схема махінацій з VIP-авто: сина ексголови КС арештували, застава – 17 мільйонів

Суд арештував шістьох підозрюваних учасників злочинної групи, яка організувала незаконну схему переправки з країн Євросоюзу та збуту автомобілів еліт-класу.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Суд застосував запобіжні заходи – тримання під вартою до шести осіб, які підозрюються у незаконному заволодінні автомобілями на території країн Євросоюзу.

Також суд визначив ймовірному організатору (правоохоронці підозрюють сина ексголови Конституційного суду Андрія Стрижака – ред.) розмір застави у 17 мільйонів гривень, а членам групи на загальну суму 15,7 млн грн.

За даними джерела УП, судове засідання відбулося 27 лютого. Підозрювані наразі перебувають під вартою, застава не внесена.

Що передувало: За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Національна поліція припинила діяльність злочинної організації.

Її учасники, за версією слідства, оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.

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