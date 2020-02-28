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Схема махинаций с VIP-авто: сына экс-главы КС арестовали, залог – 17 миллионов

Пятница, 28 февраля 2020, 11:20
Схема махинаций с VIP-авто: сына экс-главы КС арестовали, залог – 17 миллионов

Суд арестовал шестерых подозреваемых участников преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта автомобилей элит-класса.

Источник: Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах, "Суспільне"

Детали: Суд применил меры пресечения – содержание под стражей к шести особам, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза.

Также суд определил вероятному организатору (правоохранители подозревают сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака - ред.) размер залога в 17 миллионов гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн.

В частности подозреваемому в этом деле депутату Ужгородского горсовета Михаилу Чурило избрана мера пресечения содержание под стражей с залогом 3 миллиона 800 тысяч гривен.

По данным источника УП, судебное заседание состоялось 27 февраля. Подозреваемые сейчас находятся под стражей, залог не внесен.

Что предшествовало: При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Национальная полиция пресекла деятельность преступной организации.

Ее участники, по версии следствия, оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.

Предыстория:

  • По данным следствия, участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие) договоры долгосрочной аренды - лизинг - на транспортные средства.
  • Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, заговорщики проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше – реализовывали покупателям. 
  • В полиции говорят, что начиная с 2017 года злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.
  • Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов с суммой нанесенного ущерба более 4 миллионов евро.

Украинская правда
Темы: полицияОфис генпрокурора
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