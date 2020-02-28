Схема махинаций с VIP-авто: сына экс-главы КС арестовали, залог – 17 миллионов
Суд арестовал шестерых подозреваемых участников преступной группы, которая организовала незаконную схему переправки из стран Евросоюза и сбыта автомобилей элит-класса.
Источник: Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Суд применил меры пресечения – содержание под стражей к шести особам, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза.
Также суд определил вероятному организатору (правоохранители подозревают сына экс-главы Конституционного суда Андрея Стрижака - ред.) размер залога в 17 миллионов гривен, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн.
По данным источника УП, судебное заседание состоялось 27 февраля. Подозреваемые сейчас находятся под стражей, залог не внесен.
Что предшествовало: При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Национальная полиция пресекла деятельность преступной организации.
Ее участники, по версии следствия, оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.
Предыстория:
- По данным следствия, участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чехия и другие) договоры долгосрочной аренды - лизинг - на транспортные средства.
- Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, заговорщики проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше – реализовывали покупателям.
- В полиции говорят, что начиная с 2017 года злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.
- Правоохранители установили 56 фактов преступной деятельности аферистов с суммой нанесенного ущерба более 4 миллионов евро.