Ворог годину обстрілював околиці Новотошківського, один боєць отримав поранення

Внаслідок обстрілів на Донбасі від початку поточної доби один український військовий отримав поранення.

Джерело: Міноборони

Деталі: За даними штабу ООС, уночі російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на донецькому напрямку.

Після 7-ї ранку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Новотошківського, що на луганському напрямку.

Дослівно: "Зважаючи на тривалість цього обстрілу – майже годину – наші воїни відповіли противнику з озброєння, не забороненого домовленостями.

За наявною на цей час інформацією, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення".