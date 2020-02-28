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Враг час обстреливал окраины Новотошковского, ранен украинский боец

Пятница, 28 февраля 2020, 11:44
Враг час обстреливал окраины Новотошковского, ранен украинский боец

Вследствие обстрелов на Донбассе с начала текущих суток один украинский военный получил ранения.

Источник: Минобороны

Детали: По данным штаба ООС, ночью российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил у Водяного, что на донецком направлении.

После 7 утра из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по позициям украинских войск неподалеку Новотошковского на луганском направлении.

Дословно: "Учитывая продолжительность этого обстрела – почти час – наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранение".

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбасстерроризм
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