ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело
У Державному бюро розслідувань готували проекти підозр п'ятому президенту Петру Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість.
Джерело: співрозмовник "Української правди", знайомий з ходом розслідування у ДБР
Пряма мова: "Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР.
При цьому, як і раніше керівництво ДБР перебуває повністю під контролем Портнова".
Деталі: Співрозмовник УП підтвердив, що у ДБР, дійсно, готували проекти підозр Порошенку, однак в офісі генпрокурора їх завертали назад, як неякісні.
Претензії ОГП стосуються процесуальної якості проекту підозр.
Водночас, УП не відповіли, яких саме справ вони стосувалися.
Що було раніше: 28 лютого заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов, який подав низку заяв щодо Порошенка у ДБР, написав у Telegram, що слідчі бюро підготували 5-му президенту дві перших підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.
Портнов написав нібито генеральний прокурор дав доручення заблокувати будь-які негативні дії щодо Порошенко.
Порошенко стверджує, що ДБР стало інструментом у руках Портнова.
28 лютого Порошенко прийшов до ДБР на допит.
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