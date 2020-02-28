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ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело

П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:45
ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело

У Державному бюро розслідувань готували проекти підозр п'ятому президенту Петру Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість. 

Джерело: співрозмовник "Української правди", знайомий з ходом розслідування у ДБР

Пряма мова: "Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР.

При цьому, як і раніше керівництво ДБР перебуває повністю під контролем Портнова".

Деталі: Співрозмовник УП підтвердив, що у ДБР, дійсно, готували проекти підозр Порошенку, однак в офісі генпрокурора їх завертали назад, як неякісні.

Претензії ОГП стосуються процесуальної якості проекту підозр.

Водночас, УП не відповіли, яких саме справ вони стосувалися.

Що було раніше: 28 лютого заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов, який подав низку заяв щодо Порошенка у ДБР, написав у Telegram, що слідчі бюро підготували 5-му президенту дві перших підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Портнов написав нібито генеральний прокурор дав доручення заблокувати будь-які негативні дії щодо Порошенко.

Порошенко стверджує, що ДБР стало інструментом у руках Портнова.

28 лютого Порошенко прийшов до ДБР на допит. 

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоДБРПортновОфіс генпрокурора
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