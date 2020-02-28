ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело

13327 переглядів
П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:45

У Державному бюро розслідувань готували проекти підозр п'ятому президенту Петру Порошенку, але Офіс генпрокурора їх завертав через погану якість. 

Джерело: співрозмовник "Української правди", знайомий з ходом розслідування у ДБР

Пряма мова: "Неспроможність ДБР підготувати бодай щось, схоже на адекватний процесуальний документ видається за блокування прокуратурою "рухів" ДБР.

При цьому, як і раніше керівництво ДБР перебуває повністю під контролем Портнова".

Деталі: Співрозмовник УП підтвердив, що у ДБР, дійсно, готували проекти підозр Порошенку, однак в офісі генпрокурора їх завертали назад, як неякісні.

Претензії ОГП стосуються процесуальної якості проекту підозр.

Водночас, УП не відповіли, яких саме справ вони стосувалися.

Що було раніше: 28 лютого заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов, який подав низку заяв щодо Порошенка у ДБР, написав у Telegram, що слідчі бюро підготували 5-му президенту дві перших підозри і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Портнов написав нібито генеральний прокурор дав доручення заблокувати будь-які негативні дії щодо Порошенко.

Порошенко стверджує, що ДБР стало інструментом у руках Портнова.

28 лютого Порошенко прийшов до ДБР на допит. 

Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка

Альона Мазуренко, УП
Теми: Порошенко ДБР Портнов Офіс генпрокурора


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Порошенко через суд вимагає закрити справу ДБР, бо "нема події злочину" 28 лютого 2020, 11:13
Порошенко з плакатами і групою підтримки прийшов у ДБР 28 лютого 2020, 10:37
Порошенко: Я прибуду на допит сам 27 лютого 2020, 17:47
Усі новини
Головні новини
Бородянський пообіцяв не допустити відключення "Суспільного"
ДБР підготувало підозри Порошенку, але ОГП їх завернув – джерело
Схема махінацій з VIP-авто: сина ексголови КС арештували, застава – 17 мільйонів
В Україні з'явився спецвертоліт для хворих на коронавірус
Усі новини
Медицина

Як коронавірус впливає на тіло людини

інтерв'ю

Монро про перший 10-доларовий гонорар, старість, секс та епітафію

Освіта

ЗНО з української мови та літератури: підготовка, онлайн ресурси, лайфхаки від експертів