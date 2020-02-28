Порошенко з плакатами і групою підтримки прийшов у ДБР
Вранці 28 лютого п’ятий президент Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань, де має відбутися його допит.
Джерело: заява Порошенка під будівлею ДБР
Пряма мова: "Дорогі друзі, перш за все хочу подякувати всім, хто залишився небайдужим до повернення країни в часи Януковича, до повернення політичних репресій.
Ми сьогодні, як і обіцяли, прийшли у ДБР. Розуміючи, що це фарс, що це ознака політичних переслідувань, що влада вміє єдине – давати видовище".
Деталі: Порошенко прийшов у ДБР разом з адвокатами. Також поруч ним стояли люди з плакатами на його підтримку, які зустрічали слова експрезидента оплесками.
Перед заявою Порошенка під ДБР виступили члени його фракції – Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Ніна Южаніна, Володимир В’яторович, Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вони заявили, що справи проти експрезидента сфабриковані, а сам він завжди діяв відповідно до законів і Конституції. За словами соратників Порошенка, усі справи політично мотивовані, про що засвідчили так звані "плівки Труби" (екскерівника ДБР, – ред.)
Люди, які прийшли на підтримку п’ятого президента, тримали плакати "Ні політичним репресіям", "Державне бюро репресій" тощо.
Також за спинами політиків стояла дівчина в українському національному одязі з кайданками на руках та заклеєним стрічкою ротом.
Що було раніше: 27 лютого п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прийде на допит в ДБР без застосування силового приводу.
Знати більше: Зустрінь весну без пороху. У чому підозрюють Порошенка
Передісторія:
- 21 лютого Печерський суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань здійснити примусовий привід Порошенка на два допити у ДБР – 28 лютого і 6 березня.
- Захист назвав рішення політичними і оскаржив їх у 5-ти інстанціях.
- Виконувачка обов'язків голови ДБР Ірина Венедіктова пояснювала, що Порошенко 30 разів не прийшов на допит, у зв'язку з чим бюро підготувало пакет доказів для силового приводу.