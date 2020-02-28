Порошенко з плакатами і "групою підтримки" прийшов у ДБР

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 10:37

Вранці 28 лютого п’ятий президент Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань, де має відбутися його допит.

Джерело: заява Порошенка під будівлею ДБР

Пряма мова: "Дорогі друзі, перша за все хочу подякувати всім, хто залишився не байдужим до повернення країни в часи Януковича, до повернення політичних репресій".

Деталі: Порошенко прийшов у ДБР разом з адвокатами. Також поруч ним стояли люди з плакатами на його підтримку, які зустрічали слова експрезидента оплесками.

Перед заявою Порошенка під ДБР виступили члени його фракції – Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Ніна Южаніна, Володимир В’яторович, Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вони заявили, що справи проти експрезидента сфабриковані, а сам він завжди діяв відповідно до законів і Конституції. За словами соратників Порошенка, усі справи політично мотивовані, про що засвідчили так звані "плівки Труби" (екскерівника ДБР, – ред.)

Люди, які прийшли на підтримку п’ятого президента, тримали плакати "Ні політичним репресіям", "Державне бюро репресій" тощо.

Також за спинами політиків стояла дівчина в українському одязі з кайданками на руках та заклеєним клейкою стрічкою ротом.

Доповнюється…

Ірина Балачук, УП


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