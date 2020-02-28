ГБР подготовило подозрения Порошенко, но ОГП их завернул – источник

В Государственном бюро расследований готовили проекты подозрений пятому президенту Петру Порошенко, но Офис генпрокурора их возвращал назад из-за плохого качества.

Источник: собеседник "Украинской правды", знакомый с ходом расследования в ГБР

Прямая речь: "Несостоятельность ГБР подготовить хоть что-то, похожее на адекватный процессуальный документ выдается за блокирование прокуратурой "движений" ГБР.

При этом, как и ранее руководство ГБР находится полностью под контролем Портнова".

Детали: Собеседник УП подтвердил, что в ГБР, действительно, готовили проекты подозрений Порошенко, однако в офисе генпрокурора их заворачивали назад, как некачественные.

Претензии ОГП касаются процессуальной качества проекта подозрений.

В то же время, УП не ответили, каких именно дел они касались.

Что было раньше: 28 февраля заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов, который подал ряд заявлений относительно Порошенко в ГБР, написал в Telegram, что следователи бюро подготовили 5-му президенту два первых подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения.

Портнов написал якобы генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении Порошенко.

Порошенко утверждает, что ГБР стало инструментом в руках Портнова.

28 февраля Порошенко пришел к ГБР на допрос.

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